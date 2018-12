Dans quelles entreprises faut-il travailler pour être heureux?

Qui, mieux que les employés, peuvent donner leur avis sur une entreprise, sur son mode de management, la manière dont elle valorise ses talents et les rémunère? C'est le principe retenu par Glassdoor pour établir son classement des meilleurs employeurs en France, en se basant sur les avis déposés sur son site par les salariés (1). Le top 10 des meilleurs employeurs 2019 recense ceux qui ont obtenu les meilleures notes : elles vont de 4,2 à 4,4 sur 5, alors que la moyenne obtenue par les 830.000 employeurs notés dans le monde est de 3,4.



"Les gagnants du Prix du Choix des Employés sont des employeurs investissant stratégiquement dans la culture d’entreprise, les opportunités de carrière et bien plus encore, ce qui constitue un avantage majeur pour leur recrutement", explique Andrew Chamberlain, économiste chez Glassdoor. Il n'y a pas un secteur qui sort du lot, puisque les meilleurs employeurs de ce millésime 2019 sont des acteurs du luxe, de la publicité, de l'informatique ou encore de l'industrie.



En voici le détail :



1- Hermes (note 4,4)



Pour sa première présence dans le classement des meilleurs employeurs, la maison de luxe fait une entrée fracassante, en décrochant la première place. Les employés sont fiers d'appartenir à une maison avec une histoire si riche et détentrice d'un savoir-faire unique, où règne une bonne ambiance et les équipes sont soudées. Ils apprécient également la rémunération attractive, les primes ainsi que l'intéressement et la participation. Les avis mentionnent aussi le souci apporté à leur formation.



2- Criteo (note 4,4)



L'entreprise de ciblage publicitaire sur internet est habituée du classement, elle figurait à la première place l'année dernière. Les salariés apprécient de se voir confier des missions stimulantes et de côtoyer des collègues brillants. Ils soulignent aussi le cadre de travail agréable, avec rooftop et conciergerie, et les nombreux événements organisés par l'entreprise. Cette dernière se montre aussi généreuse au travers de primes et d'intéressement et un CE généreux.



3- Ubisoft (note 4,4)



L'éditeur de jeux vidéo signe une belle performance cette année, puisque 19ème en 2018, il grimpe cette année à la 3ème place. Les avis déposés sur Glassdoor mentionnent une passion et un engagement des collaborateurs, des missions variées qui permettent de se challenger, un environnement international. Sans oublier de bons salaires, de nombreux avantages financiers, et aussi des jeux offerts, ainsi que l'organisation de nombreux évènements pour mieux apprendre à se connaitre.



4- Adrexo (note 4,3)



L'entreprise, spécialisée dans la distribution d'imprimés publicitaires, entre pour la première fois dans le très select classement des meilleurs employeurs. Ses employés apprécient les bonnes conditions de travail, avec une bonne ambiance et des managers à l'écoute.



5- Saint-Gobain (note 4,3)



Le groupe perd une place cette année dans le classement de Glassdoor. Mais Saint-Gobain est apprécié pour l'ambiance conviviale, les salaires attractifs, le plan d'épargne salariale, les bonus ainsi que la générosité du CE. Les perspectives d'évolution sont également attrayantes, et les missions variées avec une grande autonomie accordée pour mener à bien les projets.



6- Onepoint (note 4,3)



Spécialisée dans la transformation numérique des entreprises, Onepoint a revu son organisation il y a deux ans, pour réduire les niveaux hiérarchiques afin de mieux responsabiliser les collaborateurs et faciliter les mobilités. Une démarche qui semble avoir porté ses fruits au vu des commentaires déposés sur Glassdoor, où l'on souligne "l'ouverture d'esprit de l'entreprise, la bienveillance, ou encore l'autonomie accordée qui permet de s'investir pleinement ainsi que l'accompagnement pour permettre à chacun de progresser.



7- AUTO1Group (note 4,2)



L'entreprise, qui vend des voitures d'occasion en ligne, a su mettre en place une ambiance de travail agréable et motivante pour ses collaborateurs. Un témoignage évoque "'une évolution rapide et une belle rémunération pour les personnes qui performent", un avis qui est partagé par plusieurs salariés. L'entreprise est aussi appréciée pour son ambiance start-up avec un management à l'écoute.



8- Thales (note 4,2)



Le groupe peut s'enorgueillir d'avoir gagné 16 place en un an. Les salariés apprécient la bonne ambiance, les missions variées qui leur sont confiées, avec une portée internationale. Ils sont aussi satisfaits de pourvoir profiter de nombreuses opportunités de mobilités en interne. Enfin, le nombre de RTT et de congés sont aussi souvent cités comme avantages, tout comme la qualité du CE de la mutuelle et le niveau de rémunération.



9- Leroy-Merlin (note 4,2)



L'enseigne de bricolage effectue elle aussi une belle remontée dans le classement des meilleurs employeurs, avec 16 places gagnées en un an. Les salariés mettent en avant les nombreuses formations qui leurs sont données, avec le souci de donner toujours une place à l'humain dans le management. Ils apprécient aussi l'ambiance, et les primes accordées, notamment pour ceux qui travaillent les dimanches et jours fériés.



10- Amazon (note 4,2)



Le géant du e-commerce perd une place au classement cette année. Les collaborateurs apprécient les projets qui leurs sont confiés, le fait d'apprendre de nouvelles chose en permanence, d'avoir des opportunités d'évolution. En revanche, de nombreux avis mentionnent une pression constante et la difficulté de maintenir un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.



(1) Le classement repose sur des avis anonymes déposés sur le site de Glassdoor pour des entreprises de plus 1000 employés. Seules les entreprises ayant obtenues au moins 20 avis ( sauf ceux de stagiaires) au cours de l'année avec une note minimale de 2,5 sur chaque critère sont retenues. Ces notes sont ensuite soumises à un algorithme pour établir le classement.



(avec BFMTV)