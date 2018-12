Dominique Strauss-Kahn lance son club de réflexion

Que les choses soient claires : ce n’est ni un retour en politique de Dominique Strauss-Kahn, ni une opération opportuniste dans le contexte des Gilets jaunes puisque l’initiative est dans les tuyaux depuis le mois d’avril.



En lançant, lundi soir, dans le plus grand secret les fondations de son nouveau « club d’élaboration » d’une pensée progressiste, l’ancien patron du FMI n’entend pas se relancer, à 69 ans, dans une carrière politique. « Rien ne m’agace plus que le maintien de sexagénaires qui visiblement ont du mal à quitter la scène », lâche d’ailleurs DSK - sans préciser à qui il pense, mais les oreilles de François Hollande siffleront sans doute - devant quatre-vingt participants triés sur le volet et réunis dans les locaux d’une start-up du Xe arrondissement.



« C’est tout sauf un retour en politique active, mais comme il est toujours intéressé par la politique et qu’il était souvent sollicité, il a décidé de lancer ce lieu d’élaboration collective d’un projet réformiste », explique son ami Laurent Azoulai qui a lui-même contribué à allumer la mèche. Et l’ancien trésorier du PS de résumer l’affaire par une drôle de formule : « Dominique fait don de son corps ». En l’occurrence sa tête suffira.



Une parole rare



La parole de celui qui était le favori des sondages pour la présidentielle de 2012 avant l’affaire du Sofitel de New York, est devenue rare. Il y a un an, DSK était sorti de son silence à l’occasion de l’hommage à son amie l’ancienne ministre Nicole Bricq, brutalement disparue. Devant Emmanuel Macron, il avait remué l’assistance en affirmant que le clivage entre droite et gauche était toujours « nécessaire à l’équilibre de la société ». Avec cette précision : « Les mêler, ce n’est pas les confondre. »



Un an plus tard, DSK n’a certes pas changé d’avis. Mais en apportant son concours à ce nouveau club, il entend contribuer à forger des réponses aux angoisses qui saisissent la société française. « Il faut absolument préparer les éléments de réflexion de ce que sera l’avenir, que visiblement le parti majoritaire à l’Assemblée ne prépare pas », lance-t-il tout en s’avouant « désespéré de ne pas voir de vrais débats suroù ça va ». « Ça vaut la peine d’essayer de comprendre ce qui se passe », ajoute-t-il.



Balayer l’avenir à l’horizon 2025-2050



L’objet du nouveau club n’est donc pas de se mêler des thèmes actuels mais de balayer l’avenir à l’horizon 2025-2050. Raison pour laquelle les participants rassemblés ce lundi soir sont en majorité des trentenaires et quadras.



« De grands champs sont délaissés par la réflexion, pas seulement en France », pointe l’ancien ministre de l’Economie. Entre autres sujets, il évoque la richesse (et sa répartition), les conséquences de l’allongement de la vie humaine ou encore le « chambardement » du pouvoir : « la démocratie parlementaire est en train d’exploser partout », s’alarme DSK qui ironise, au passage, sur « ceux qui ont théorisé la disparition des corps intermédiaires ». Suivez son regard…



Voilà quelques mois que Strauss-Kahn et Azoulai réfléchissaient à la forme que prendrait leur initiative : ni « think tank » (cercles de réflexion souvent liés à un parti politique) ni club au sens strict. Plutôt une structure souple au sein de laquelle intellectuels, analystes, syndicalistes, économistes, dirigeants d’entreprise ou acteurs publics apporteront leurs réflexions, expériences et même leurs espérances. « Après ça devient ce que ça devient », philosophe un DSK qui semble parfois lui aussi saisi par le doute. Comme en témoigne cette confidence inquiète : « J’ai l’impression bizarre qu’en ce moment les Français n’ont plus envie de discuter… »



