Pourquoi la nouvelle Freebox v7 est très attendue

C'est peu de dire que la nouvelle Freebox, qui sera dévoilée par l'opérateur Free ce mardi 4 décembre 2018, s'est fait désirer. Huit ans après la Freebox "Révolution", cette encore mystérieuse v7 est censée ouvrir un nouveau cycle. En attendant d'en savoir plus sur elle, voici trois bonnes raisons pour lesquelles elle est particulièrement attendue au tournant.



Parce que Free est précurseur



Chaque nouveau lancement de Freebox est un événement depuis que Free a inventé en 2002 l'offre tout-en-un "triple play" comprenant un accès haut débit à internet, à la téléphonie et à la télévision, une première mondiale. Jamais à court d'innovations, Free a rarement déçu depuis. Qu'il s'agisse de combiner l'ADSL à la 4G, d'intégrer un assistant intelligent ou bien encore de proposer des services relatifs à la domotique, selon les rumeurs qui circulent sur les sites spécialisés, Free se doit de rester précurseur dans ce domaine. Un sacré challenge !



Parce que la dernière "Révolution" a 8 ans



Bien que toujours performante, la Freebox v6, dite "Révolution", a été présentée en décembre 2010. Avec son lecteur Blu-ray et son disque dur de 250 Go intégré, elle a alors bousculé les codes. Il s'agit pourtant de la dernière grosse innovation lancée par Free, même si en 2015 l'opérateur a dévoilé la Freebox mini 4K, qui représente aujourd'hui son entrée de gamme.



Parce que cette Freebox v7 peut être une inspiration pour la concurrence



Qu'elle soit orientée domotique, dotée d'un assistant intelligent ("OK Freebox" ?), associée à une barre de son ou tout autre objet connecté, la nouvelle Freebox, comme les précédentes, sera à coup sûr une source d'inspiration pour la concurrence. Selon les dernières rumeurs, bien entretenues par les premiers teasers lancés par Free sur les réseaux sociaux, deux nouvelles Freebox pourraient être présentées : la One (entrée de gamme) et la Delta (haut de gamme). Fin du suspense le mardi 4 décembre.