Vous rasez vos aisselles probablement de la mauvaise manière

Pour s'épiler, on a toutes des petites habitudes qui nous sont propres. Par exemple, certaines préfèrent se raser, d'autres utiliser de la cire ou de la crème dépilatoire. Bref, pour éliminer les poils, chacune fait un peu comme elle veut. Mais il existe quelques règles à respecter pour éviter de se blesser, prendre soin de sa peau ou retarder la repousse.



Si vous vous rasez, par exemple, vous avez pu remarquer que la lame de votre rasoir peut facilement accrocher votre épiderme et l'irriter.



Les zones sensibles, là où la peau est la plus fine, qui sont les plus habituées à ce désagrément ? Les aisselles ou le maillot.



Pour sauver la peau de vos aisselles et éviter de les abîmer, il existe une astuce toute simple. Pour commencer, vous ne devez pas appliquer le rasoir contre votre peau, de haut en bas ou de bas en haut, en repassant plusieurs fois sur la zone jusqu'à ce que les poils aient totalement disparu. Comme l'explique la dermatologue Alicia Barba , ce serait la meilleure façon d'abîmer sa peau et de l'irriter, tout en favorisant les poils incarnés.



Il faudrait plutôt utiliser votre main opposée pour tirer la peau de votre aisselle et la tendre au maximum et raser ensuite en formant un X. D'après la spécialiste, vous obtiendrez ainsi un rasage parfait pour votre épiderme.



Contrairement à vos cheveux, aux poils de vos bras ou de vos jambes qui poussent dans une seule et même direction, les poils des aisselles poussent dans des positions souvent opposées et différentes. En formant une croix avec votre rasoir, vous êtes certaine d'attraper le maximum de poils possible en un minimum de passage de la lame. Votre peau vous remerciera.



(avec terrafemina)